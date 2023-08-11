Вероятна консолидация рубля в диапазоне 97-98 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Пара доллар/рубль, возможно, завершит торги на текущей неделе в середине диапазона 95-100 руб./$1, более вероятно продолжение консолидации в более узкой зоне 97-98 руб./$1 в отсутствие значимых драйверов на рынке, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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