Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 11 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием неоднозначных внешних и внутренних факторов, в том числе продолжающегося обесценения рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг лишь незначительным ростом, хотя в начале торгов подъем превышал 1%. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 3,3%. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Вместе с тем индекс CPI и Core CPI (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в июле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Динамика обоих показателей совпала как с июньскими темпами, так и с консенсус-прогнозом. Это несколько успокоило инвесторов и укрепило их во мнении, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки в ближайшее время. Однако позднее президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, несмотря на последние данные об инфляции, "еще есть над чем поработать".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают опубликованные накануне данные об июльской инфляции в Соединенных Штатах. Тем временем в пятницу стало известно, что ВВП Сингапура во втором квартале 2023 года вырос на 0,5% в годовом выражении, а не на 0,7%, как сообщалось ранее. Экономика города-государства растет уже 10 кварталов подряд. Биржи Японии в пятницу закрыты в связи с государственным праздником (День гор). При этом китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск упал на 1,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,57%. Оба индикатора завершают неделю в минусе. Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,4% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

В свою очередь цены на нефть слабо опускаются утром в пятницу после резкого падения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $86,23 за баррель, что на 0,2% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 1,3% - до $86,4 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,17% и составили $82,68 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 1,9% - до $82,82 за баррель.

Ранее на этой неделе обе марки обновили многомесячные максимумы. Несмотря на снижение накануне, они могут завершить в плюсе седьмую неделю подряд на ожиданиях дефицита топлива на мировом рынке. Тем временем ОПЕК оставила в силе прежний прогноз, предусматривавший рост мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки - до 102,01 млн б/с. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 августа выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,152 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,462 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,1% и составил 109,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 869,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (-0,43%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,35%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,33%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России-001Р-10" (+1%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,07%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) полностью разместил дополнительный выпуск N5 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 1 млрд рублей по цене 100% от номинала. Мосбиржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций Газпромбанка серии 001Р-26Р - N3-10. Размещение основного выпуска на 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет завершилось в апреле текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, объявлена оферта с исполнением в октябре 2026 года. Начиная с мая, Газпромбанк разместил уже 5 допвыпусков облигаций данной серии общим объемом 4,6 млрд рублей. Таким образом, на текущий момент объем выпуска в обращении составляет 9,6 млрд рублей.

ООО "ФЭС-агро" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 14,75% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Облигации размещены в рамках программы бондов компании на 3 млрд рублей.

ООО "Новые технологии" (Татарстан) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 13,05% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 10 августа. Техразмещение запланировано на 15 августа.

ООО "Озон" (Самарская область, г.Жигулевск) с 12:00 МСК 10 августа до 18:00 МСК 15 августа планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. Выпуск будет размещен в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) 15 августа планирует начать размещение 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-20-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 122 дня, 2-19 купона - 91 день, 20-го - 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация - 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 14-го купона и по 15% от номинала - в даты окончания 15-20 купонов.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" планирует 11 августа с 11:00 до 14:00 мск провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-005P-03 объемом 25 млрд 237,5 млн рублей. Ориентир доходности - премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

ООО "Интерлизинг" планирует 22 августа провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 13,37% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года. Техразмещение запланировано на 24 августа.

ФПК "Гарант-Инвест" с 11:00 МСК 23 августа до 16:00 МСК 24 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 13,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,09% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов - по 37,5% от номинала.

ООО "Вита лайн" установила ставки 13-16-го купонов 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1,25 млрд рублей на уровне 10% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2020 года по ставке 10% годовых. Заем размещен в рамках программы бондов компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Феррони" установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат с 30-го по 45-й купоны.

ООО "Хайтэк-интеграция" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в июне 2022 года по ставке 24% годовых. Ставка 5-12-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску.