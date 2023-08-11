Рубль не показал заметных изменений к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых торговых идей

Москва. 11 августа. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль почти стабилен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,52 руб./$1 (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 23,56 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 13,47 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов находится в безыдейном дрейфе. На внутреннем рынке сохраняется высокий спрос на валюту на фоне ее дефицита. Последнее решение Центробанка России об отказе от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина пока произвело лишь тормозящий эффект.

Наблюдавшийся в последние дни позитив на сырьевом рынке не смог выступить как фактор поддержки из-за ослабевших связей между нефтяными котировками и нацвалютой. Их динамика закладывается в курс рубля с большим лагом. Рублю на фоне роста котировок не удалось не только покинуть границы психологических отметок, но и переломить тенденцию к ослаблению.

Нефтяные котировки в среду утром стабильны после снижения в ходе предыдущих торгов. Участники рынка оценивают прогнозы ОПЕК.

Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки - до 102,01 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с.

Таким образом, организация оставила в силе прогнозы, сделанные в прошлом месяце.

"Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,39 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,78 за баррель, что на 0,05% меньше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 опустился на 1,38%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,71%, южнокорейский Kospi показал рост на 0,11%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,26%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,34%. Токийская фондовая биржа не работает, в Японии отмечается государственный праздник - День гор.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг лишь незначительным ростом, хотя в начале торгов подъем превышал 1%. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,3%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Однако индекс CPI и Core CPI (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в июле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Динамика обоих показателей совпала как с июньскими темпами, так и с консенсус-прогнозом. Это несколько успокоило инвесторов и укрепило их во мнении, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки в ближайшее время, пишет MarketWatch. Однако позднее президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, несмотря на последние данные об инфляции, "еще есть над чем поработать".