Рубль в четверг возобновил снижение к доллару и евро, завершил торги вблизи минимальных отметок с марта прошлого года

Москва. 10 августа. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, завершили торги вблизи максимальных отметок с марта 2022 года; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях уменьшения экспортных доходов и предложения валюты.

Курс доллара США составил 97,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 107,55 руб./EUR1, подорожав на 91,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,34 копейки - до 101,99 руб. Курс китайского юаня вырос на 3,3 копейки - до 13,47 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в четверг рубль возобновил снижение в основных валютных парах на фоне уменьшения предложения валюты, обусловленного, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса. Накануне позитивом для рубля стало решение Банка России отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, однако его влияние оказалось непродолжительным.

Более заметное снижение рубля в паре с евро может быть обусловлено падением доллара на глобальном рынке к большинству валют, в том числе к евро, после выхода данных об инфляции в США, которые оказались лучше прогнозов. Это может оказать влияние на Федеральную резервную систему при принятии решения по ставкам.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 3,3%.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Инфляция в России в июле 2023 года составила 0,63% после 0,37% в июне, сообщил Росстат в среду после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи. За январь-июль 2023 года цены в РФ выросли на 3,41%.

Инфляция в июле 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июль, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,7%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2023 года ускорилась до 4,30% (аналитики ожидали 4,3-4,4%) с 3,25% на конец июня.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 1 по 7 августа. Инфляция в РФ с 1 по 7 августа замедлилась до 0,01% с 0,13% с 25 по 31 июля. С начала месяца прирост цен к 7 августа составил 0,01%, с начала года - 3,42%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 августа на уровне 4,43%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, Банк России на заседании совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, отметив усилившееся инфляционное давление.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).

Консенсус-прогноз по уровню ключевой ставки на конец 2023 года также поднялся - до 9,5% (с 8,5% по опросу месячной давности), на конец 2024 года - до 8,0% (с 7,0% по предыдущему опросу).

По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть недостаточно, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых сейчас не видно.

В интервью "Известиям" он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года составляет 8,5%, то есть это предусматривает возможность неизменности ставки. Однако, по его словам, для того, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, "должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются".

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, 9 и 10 августа курс доллара консолидируется возле достигнутых годовых максимумов в границах 96,5-98 руб., так как, очевидно, тема отказа ЦБ РФ от покупки юаней в ФНБ не вызвала какого-либо значимого усиления рубля, даже несмотря на то, что чистое предложение юаней со стороны ЦБ на рынке должно вырасти до 2,3 млрд рублей в день. "Но это незначительный объем, и он не приведет к перелому в тренде ослабления рубля, поскольку параллельно с этим сохраняется недостаток валюты на внутреннем рынке с учетом высокого оттока денег за рубеж. Поскольку ЦБ РФ не участвует активно в валютных торгах, остается надеяться на то, что ближе к концу месяца объемы предложения валюты вырастут на фоне активизации продаж со стороны экспортеров к очередным налоговым выплатам (28 августа). Ожидается, что налог на добычу полезных ископаемых для нефтяных компаний за июль будет примерно на 20% выше, чем был платеж за июнь", - говорит Потавин.

"Вчерашнее решение ЦБ не покупать валюту по бюджетному правилу до конца текущего года лишь ненадолго поддержало рубль. В четверг в течение дня курс доллара колебался в диапазоне 96,75-97,85 руб., к вечеру вернулся ближе к верхней границе этого диапазона. После уточнения оценки счета текущих операций за 2-й квартал 2023 года стало ясно, что причиной ослабления рубля был не дефицит внешней торговли, так как, по новым данным, во 2-м квартале, как и в июле, наблюдался профицит торгового баланса и счета текущих операций. Однако из-за увеличения доли рубля в расчетах за экспорт поступление валюты на внутренний российский рынок сократилось при сохранении устойчиво высокого оттока капитала. Таким образом, без вмешательства финансовых властей рубль может продолжать слабеть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"После решения ЦБ не покупать валюту в рамках бюджетного правила ситуация для рубля в четверг не отражала существенного улучшения. Однако доллару впервые за последнюю неделю не удалось обновить максимум предыдущего дня (курс укреплялся до 97,87 руб., тогда как накануне поднимался выше 98 руб.). Мы полагаем, что вчерашнее решение ЦБ послужило сдерживающим психологическим сигналом для покупателей валюты, хотя "в моменте" не меняет фундаментальной ситуации на рынке. Если в ближайшее время попытки приблизиться к трехзначному уровню по доллару не увенчаются успехом, экспортеры, вероятно, начнут использовать достигнутые курсом отметки для продажи валютной выручки к предстоящим налоговым платежам", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок дешевеет в четверг после достижения многомесячных максимумов по итогам предыдущих торгов. Негативное влияние на рынок оказал, в том числе, рост запасов нефти в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,59% - до $87,02 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,03% - до $83,53 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей. Эксперты ожидали роста по нефти на 2,3 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки - до 102,01 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с.

Таким образом, организация оставила в силе прогнозы, сделанные в прошлом месяце. "Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 августа на 12,05 копейки, до 97,2794 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,66 копейки, до 107,1563 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 16,84 копейки по отношению к среде и составил 97,244 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 20,71 копейки и составил 97,2428 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 210,013 млн, из которых $325,996 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $884,017 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 30,36 копейки, до 107,23 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 19,87 копейки, до 107,1813 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR523,557 млн, из которых EUR128,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR395,021 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка изменились разнонаправленно относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 августа снизилась на 13 базисных пунктов - до 8,35% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в четверг на 3 базисных пункта - до 8,12% годовых, на 3 месяца - поднялась на 2 базисных пункта - до 7,62% годовых, ставка на 6 месяцев выросла относительно среды на 1 базисный пункт - до 7,54% годовых.