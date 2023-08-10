.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в четверг возобновил снижение к доллару и евро, завершил торги вблизи минимальных отметок с марта прошлого года
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июле составила 0,63%
Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%
 
ЦБ: расширение финпотоков указывает на рост экономической активности и повышение инфляционного давления
Повсеместный характер расширения финансовых потоков косвенно указывает на дальнейший рост экономической активности и повышение инфляционного давления, говорится в комментарии ЦБ РФ. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему...
 
Расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям предлагают ограничить
В Минфине предложили на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям. Об этом говорится в письме первого заместителя министра...
 
Жильцам компенсируют некачественный капремонт
В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ". Он обяжет подрядчиков страховать проведение работ по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней с момента предъявления жалоб проводить...
 
10 августа 2023 года 19:32

Рубль в четверг возобновил снижение к доллару и евро, завершил торги вблизи минимальных отметок с марта прошлого года

Москва. 10 августа. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, завершили торги вблизи максимальных отметок с марта 2022 года; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях уменьшения экспортных доходов и предложения валюты.

Курс доллара США составил 97,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 107,55 руб./EUR1, подорожав на 91,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,34 копейки - до 101,99 руб. Курс китайского юаня вырос на 3,3 копейки - до 13,47 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в четверг рубль возобновил снижение в основных валютных парах на фоне уменьшения предложения валюты, обусловленного, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса. Накануне позитивом для рубля стало решение Банка России отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, однако его влияние оказалось непродолжительным.

Более заметное снижение рубля в паре с евро может быть обусловлено падением доллара на глобальном рынке к большинству валют, в том числе к евро, после выхода данных об инфляции в США, которые оказались лучше прогнозов. Это может оказать влияние на Федеральную резервную систему при принятии решения по ставкам.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 3,3%.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Инфляция в России в июле 2023 года составила 0,63% после 0,37% в июне, сообщил Росстат в среду после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи. За январь-июль 2023 года цены в РФ выросли на 3,41%.

Инфляция в июле 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июль, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,7%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2023 года ускорилась до 4,30% (аналитики ожидали 4,3-4,4%) с 3,25% на конец июня.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 1 по 7 августа. Инфляция в РФ с 1 по 7 августа замедлилась до 0,01% с 0,13% с 25 по 31 июля. С начала месяца прирост цен к 7 августа составил 0,01%, с начала года - 3,42%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 августа на уровне 4,43%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, Банк России на заседании совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, отметив усилившееся инфляционное давление.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).

Консенсус-прогноз по уровню ключевой ставки на конец 2023 года также поднялся - до 9,5% (с 8,5% по опросу месячной давности), на конец 2024 года - до 8,0% (с 7,0% по предыдущему опросу).

По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть недостаточно, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых сейчас не видно.

В интервью "Известиям" он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года составляет 8,5%, то есть это предусматривает возможность неизменности ставки. Однако, по его словам, для того, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, "должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются".

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, 9 и 10 августа курс доллара консолидируется возле достигнутых годовых максимумов в границах 96,5-98 руб., так как, очевидно, тема отказа ЦБ РФ от покупки юаней в ФНБ не вызвала какого-либо значимого усиления рубля, даже несмотря на то, что чистое предложение юаней со стороны ЦБ на рынке должно вырасти до 2,3 млрд рублей в день. "Но это незначительный объем, и он не приведет к перелому в тренде ослабления рубля, поскольку параллельно с этим сохраняется недостаток валюты на внутреннем рынке с учетом высокого оттока денег за рубеж. Поскольку ЦБ РФ не участвует активно в валютных торгах, остается надеяться на то, что ближе к концу месяца объемы предложения валюты вырастут на фоне активизации продаж со стороны экспортеров к очередным налоговым выплатам (28 августа). Ожидается, что налог на добычу полезных ископаемых для нефтяных компаний за июль будет примерно на 20% выше, чем был платеж за июнь", - говорит Потавин.

"Вчерашнее решение ЦБ не покупать валюту по бюджетному правилу до конца текущего года лишь ненадолго поддержало рубль. В четверг в течение дня курс доллара колебался в диапазоне 96,75-97,85 руб., к вечеру вернулся ближе к верхней границе этого диапазона. После уточнения оценки счета текущих операций за 2-й квартал 2023 года стало ясно, что причиной ослабления рубля был не дефицит внешней торговли, так как, по новым данным, во 2-м квартале, как и в июле, наблюдался профицит торгового баланса и счета текущих операций. Однако из-за увеличения доли рубля в расчетах за экспорт поступление валюты на внутренний российский рынок сократилось при сохранении устойчиво высокого оттока капитала. Таким образом, без вмешательства финансовых властей рубль может продолжать слабеть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"После решения ЦБ не покупать валюту в рамках бюджетного правила ситуация для рубля в четверг не отражала существенного улучшения. Однако доллару впервые за последнюю неделю не удалось обновить максимум предыдущего дня (курс укреплялся до 97,87 руб., тогда как накануне поднимался выше 98 руб.). Мы полагаем, что вчерашнее решение ЦБ послужило сдерживающим психологическим сигналом для покупателей валюты, хотя "в моменте" не меняет фундаментальной ситуации на рынке. Если в ближайшее время попытки приблизиться к трехзначному уровню по доллару не увенчаются успехом, экспортеры, вероятно, начнут использовать достигнутые курсом отметки для продажи валютной выручки к предстоящим налоговым платежам", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок дешевеет в четверг после достижения многомесячных максимумов по итогам предыдущих торгов. Негативное влияние на рынок оказал, в том числе, рост запасов нефти в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,59% - до $87,02 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,03% - до $83,53 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей. Эксперты ожидали роста по нефти на 2,3 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки - до 102,01 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с.

Таким образом, организация оставила в силе прогнозы, сделанные в прошлом месяце. "Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 августа на 12,05 копейки, до 97,2794 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,66 копейки, до 107,1563 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 16,84 копейки по отношению к среде и составил 97,244 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 20,71 копейки и составил 97,2428 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 210,013 млн, из которых $325,996 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $884,017 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 30,36 копейки, до 107,23 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 19,87 копейки, до 107,1813 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR523,557 млн, из которых EUR128,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR395,021 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка изменились разнонаправленно относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 августа снизилась на 13 базисных пунктов - до 8,35% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в четверг на 3 базисных пункта - до 8,12% годовых, на 3 месяца - поднялась на 2 базисных пункта - до 7,62% годовых, ставка на 6 месяцев выросла относительно среды на 1 базисный пункт - до 7,54% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 августа 2023 года 19:41
Рынок акций РФ поднялся к 3150п по индексу Мосбиржи во главе с финкомпаниями и нефтяниками
Москва. 10 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне высокой нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, позитивно отреагировавших на статистику по инфляции в США за июль. Индекс Мосбиржи поднялся вплотную к 3150 пунктам, при этом лидировали бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ (+7,4%), а также акции нефтегазового сектора.    читать дальше
.
10 августа 2023 года 19:00
РусАгро, Inarctica и Черкизово - фавориты в потребсекторе РФ - "Газпромбанк Инвестиции"
"РусАгро", Inarctica ("Русская Аквакультура") и "Черкизово" - наиболее привлекательные эмитенты в потребительском секторе РФ, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты отмечают, что по итогам II кв. 2023 года компания "РусАгро" смогла вернуться к прибыльности, несмотря на небольшое...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на отрицательную коррекцию UST
Москва. 10 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на отрицательную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
10 августа 2023 года 18:43
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с целевой ценой $95 за штуку, что предполагает потенциал роста 38% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Инсайдеры компании NextEra, похоже, оптимистичны: у акций "бычий" индекс от...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 18:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 440 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 440 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 320 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль "Распадской" по МСФО за 6...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 18:02
Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 9,5% на заседании в сентябре - ПСБ
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% годовых на заседании в сентябре, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляция пока остается вблизи нашего прогнозного тренда, - пишет эксперт. - Кроме того, появились сигналы, указывающие на стабилизацию ценовой ситуации в 2-х из...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 17:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $177
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: $157, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует отчет о финансовых результатах...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 17:11
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Elevance Health до $540
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Elevance Health (ранее Anthem) с целевой ценой $540 за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. " Elevance - независимый лицензиат Ассоциации Синего креста и...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 16:47
Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Disney с целью $150
"Инвестционный банк "Синара" рекомендует покупать акции Walt Disney Co. с целью $150 за штуку на конец 2023 года, сообщается в обзоре. "Walt Disney опубликовала отчет за III квартал 2023 ф. г. Прибыль на акцию составила $1,03 против ожидавшихся рынком $0,96, размер выручки ($22,3 млрд) примерно...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 16:22
Дивиденды Сбербанка за 2023г могут составить 31 руб. на акцию - Альфа-банк
Дивиденды Сбербанка за 2023 год могут составить 31 рубль на акцию (доходность 11,8%), отмечается в обзоре Альфа-банка. "Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за июль и 7М23. Чистая прибыль за июль составила 130 млрд руб., что на 6% ниже июньского уровня, но по-прежнему выше средней месячной...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 16:00
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг VK
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для расписок VK с целевой ценой 1139 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой. "VK слабо отчиталась как за II квартал, так и за I полугодие текущего года из-за сильного сокращения рентабельности в условиях...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 15:43
Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро, вновь находится вблизи минимальных отметок с марта прошлого года
Москва. 10 августа. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях уменьшения экспортных доходов и снижения предложения валюты.    читать дальше
.
10 августа 2023 года 15:36
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Dr. Reddy''s Laboratories
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Dr. Reddy''s Laboratories и целевую цену INR6603 на горизонте 12 месяцев с потенциалом роста 17% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции индийской фармацевтической компании Dr. Reddy''s Laboratories за период с...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 15:13
Темпы инфляции подтверждают прогнозы увеличения ставки ЦБР на 50 б.п. в сентябре - Альфа-банк
Темпы недельной инфляции вместе с замедлением бюджетного стимула подтверждают прогнозы увеличения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в сентябре, говорится в обзоре Альфа-банка. "Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,63% м/м в июле; таким образом, инфляция в июле ускорилась до 4,3% г/г с 3,3% в...    читать дальше
.
10 августа 2023 года 14:51
"Финам" повысил целевую цену акций Pinterest до $27
"Финам" повысил целевую цену акций Pinterest Inc. с $23,5 до $27 за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рейтинг на уровне "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Pinterest достойно выдерживает высокую конкуренцию в сфере онлайн-рекламы, даже с учетом того,...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.