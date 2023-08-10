10 августа 2023 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на отрицательную коррекцию UST
Москва. 10 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на отрицательную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,84% от номинала (доходность - 9,56% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день на 6 базисных пунктов - до 67,89% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 9,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене всего на 1 базисный пункт - до 40,53% от номинала (его доходность не изменилась и составила 13,29% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт - до 55,82% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 27,95% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 52,08% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 23,12% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 17 базисных пунктов - до 48,39% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 19,96% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене 6 базисных пунктов, подорожав до 92,59% от номинала (его доходность выросла на 698 базисных пунктов и составила 90,06% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 18 базисных пунктов, составив 67,2% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренно негативную динамику после двух дней повышения.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,3%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд. Однако индекс CPI и Core CPI (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в июле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Динамика обоих показателей совпала как с июньскими темпами, так и с консенсус-прогнозом аналитиков.
Опубликовано: /Финмаркет/
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