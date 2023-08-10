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ЦБ: расширение финпотоков указывает на рост экономической активности и повышение инфляционного давления
10 августа 2023 года 17:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $177
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: $157, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует отчет о финансовых результатах за II квартал 2023 года 17 августа. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,69, а выручка - $159,76 млрд. Ожидается, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет снижающейся инфляции и сильных макроэкономических данных в США, что должно стать драйвером роста для котировок. "С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $177. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $157 риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,0", - указывают в "Финаме". Walmart Inc. - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие ритейлера в Канаде, Чили, Центральной Америке, странах Африки и Китае. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WALMART-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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