Дивиденды Сбербанка за 2023г могут составить 31 руб. на акцию - Альфа-банк

Дивиденды Сбербанка за 2023 год могут составить 31 рубль на акцию (доходность 11,8%), отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за июль и 7М23. Чистая прибыль за июль составила 130 млрд руб., что на 6% ниже июньского уровня, но по-прежнему выше средней месячной прибыли в этом году. Рост кредитования опережает первоначальные ожидания, отражая динамику российской экономики, и поддерживает рост доходов Сбербанка. Стоимость риска в июле оставалась на повышенном уровне, хотя и улучшилась по сравнению с июнем. Мы по-прежнему ожидаем снижения стоимости риска в 2П23, поскольку качество кредитного портфеля остается высоким, в то время как прогноз менеджмента по стоимости риска на 2023П не изменился (1-1,3%), несмотря на ее рост в последние месяцы", - пишет аналитик Евгений Кипнис.

Эксперт по-прежнему ожидает, что прибыль Сбербанка в 2023 году превысит 1,4 трлн руб., а дивиденд составит 31 руб. на акцию (доходность 11,8%).

"Акции Сбербанка выросли на 87% с начала года, опередив индекс MOEX (+43% с начала года), и торгуются на мультипликаторах 0,9x P/BV, 2,7x P/PPOP и 4,1x P/E 2023П. Мы больше не видим существенного дисконта к историческим уровням, при этом дивидендная доходность Сбербанка соответствует доходности 10-летних ОФЗ. Таким образом, дальнейшее раскрытие потенциала роста бумаги, вероятно, будет зависеть от настроений на рынке. Мы бы рекомендовали покупать акции Сбербанка в моменты слабости рынка", - резюмирует аналитик Альфа-банка.

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