"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг VK

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для расписок VK с целевой ценой 1139 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой.

"VK слабо отчиталась как за II квартал, так и за I полугодие текущего года из-за сильного сокращения рентабельности в условиях наращивания инвестиций в новые проекты. С технической точки зрения расписки VK выглядят несколько перекупленными как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, что указывает на возможность развития нисходящей коррекции в район 721 руб. В остальном среднесрочные позитивные сигналы по эмитенту сохраняются выше поддержки 590 руб. Ближайшие сопротивления расположены у 796 руб., 873 руб. и 960 руб., а поддержки - у 721 руб., 672 руб. и 636 руб.", - пишет эксперт.

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