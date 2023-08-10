Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро, вновь находится вблизи минимальных отметок с марта прошлого года

Москва. 10 августа. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях уменьшения экспортных доходов и снижения предложения валюты.

Курс доллара США составил 97,36 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 107,37 руб./EUR1, подорожав на 73,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,63 копейки - до 101,86 руб. Курс китайского юаня вырос на 2,4 копейки - до 13,47 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в четверг рубль возобновил снижение в основных валютных парах на фоне уменьшения предложения валюты, обусловленного, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса. Накануне позитивом для рубля стало решение Банка России отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, однако его влияние оказалось непродолжительным.

Инфляция в России в июле 2023 года составила 0,63% после 0,37% в июне, сообщил Росстат в среду после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи. За январь-июль 2023 года цены в РФ выросли на 3,41%.

Инфляция в июле 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июль, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,7%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2023 года ускорилась до 4,30% (аналитики ожидали 4,3-4,4%) с 3,25% на конец июня.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 1 по 7 августа. Инфляция в РФ с 1 по 7 августа замедлилась до 0,01% с 0,13% с 25 по 31 июля. С начала месяца прирост цен к 7 августа составил 0,01%, с начала года - 3,42%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 августа на уровне 4,43%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, Банк России на заседании совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, отметив усилившееся инфляционное давление.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).

Консенсус-прогноз по уровню ключевой ставки на конец 2023 года также поднялся - до 9,5% (с 8,5% по опросу месячной давности), на конец 2024 года - до 8,0% (с 7,0% по предыдущему опросу).

По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть недостаточно, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых сейчас не видно.

В интервью "Известиям" он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года составляет 8,5%, то есть это предусматривает возможность неизменности ставки. Однако, по его словам, для того, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, "должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются".

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

"Российская валюта в четверг снижается. Котировки вернулись выше уровня 97 руб. по отношению к доллару США, несмотря на намерения ЦБ приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила с 10 августа до конца года. Такой шаг регулятора направлен на стабилизацию курса рубля по отношению к иностранным валютам. В то же время фундаментально ситуация для национальной валюты не изменилась. Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения рубля могут замедлиться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль накануне несколько укрепился на отказе Банка России от покупки валюты. Стоит отметить, что ЦБ также вчера опубликовал платежный баланс России по итогам первых семи месяцев текущего года, который явно улучшился (все же цены на нефть выросли). Что ж, может быть, хоть это вкупе с грядущим повышением ключевой ставки как-то поможет рублю, но думаем, что данные меры не приведут к слому образовавшейся негативной тенденции (мы уже отмечали, что, наш взгляд, при данных обстоятельствах необходимо более резкое повышение ставки, если власти действительно заинтересованы в укреплении рубля)", - подчеркивает главный экономист ИК "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

Внимание глобальных трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в Штатах за июль, которые будут обнародованы министерством труда страны в 15:30 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов инфляции (индекс CPI) в США в прошлом месяце до 3,3% в годовом выражении с июньских 3%. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core), как ожидается, выросли в июле на 4,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Цены на нефть понижаются днем в четверг после уверенного подъема накануне, в результате которого стоимость WTI достигла максимума за девять месяцев.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,54% - до $87,07 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,76% - до $83,75 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей. Эксперты ожидали роста по нефти на 2,3 млн баррелей.