"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Dr. Reddy''s Laboratories и целевую цену INR6603 на горизонте 12 месяцев с потенциалом роста 17% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции индийской фармацевтической компании Dr. Reddy''s Laboratories за период с начала года обогатили инвесторов на 34%, в полной мере оправдали наши инвестиционные ожидания и значительно обогнали индийский фондовый рынок, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - В пользу укрепления эмитента сыграли положительные результаты инспекций FDA на производственных базах компании, а также серьезным козырем компании является дженерик противоракового блокбастера Revlimid, открывший перед компанией новые горизонты наращивания выручки и прибыли".

Dr. Reddy''s Laboratories - вторая в Индии по объему продаж фармацевтическая компания, выпускающая дженерики, активные фармацевтические субстанции и биосимиляры.

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