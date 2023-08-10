"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Распадской", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Финансовые результаты за первое полугодие 2023 года опубликовала "Распадская" - крупный добытчик и экспортер угля. Негативная динамика основных показателей главным образом обусловлена снижением цен на коксующийся уголь. А рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды за 1П23 была ожидаемой, поскольку компания Evraz, основной акционер "Распадской", зарегистрирована в недружественной юрисдикции", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.