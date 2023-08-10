Акции Белуги остаются привлекательными для инвестиций - ПСБ

Акции Beluga Group остаются привлекательными как дивидендная история, так и "история роста", не исключено обновление котировками бумаг своего исторического максимума, если финансовые результаты компании за второе полугодие 2023 года будут выше первого полугодия, сообщается в обзоре главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Оцениваем финансовые результаты эмитента за I полугодие 2023 года как умеренно позитивные. Из-за сезонного фактора первое полугодие статистически хуже второго, при этом на протяжении последних трех лет финансовые результаты стабильно растут. Рост показателей обеспечивают увеличение отгрузок иностранных премиальных брендов, а также развитие собственной сети "ВинЛаб", которая вышла на целевые уровни по открытию магазинов с динамикой +22% г/г, а объем продаж увеличился на 33,5% г/г. Вертикальная интеграция бизнеса позволяет качественно регулировать ценообразование продукции, подстраиваться под конъюнктуру на рынке алкогольной продукции. Считаем, что бумаги "Белуги" остаются привлекательными как дивидендная история, так и история роста. Также не исключаем, что цена акций компании может обновить свой исторический максимум, если финансовые результаты за второе полугодие будут выше первого", - пишет эксперт.

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