Дивдоходность "префов" Россети Ленэнерго за 2023г может составить 11,21% - "КИТ Финанс Брокер"

Дивидендная доходность привилегированных акций "Россети Ленэнерго" по итогам 2023 года может составить 11,21%, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Эмитент опубликовалг финансовые результаты за 6М23 по РСБУ. Выручка выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 53,5 млрд руб. - за счет увеличения тарифов на электроэнергию, что в свою очередь сказалось на доходах от передачи электроэнергии. Показатель EBITDA прибавил 17% за счет сохранения себестоимости приблизительно на прежнем уровне, когда выручка продолжила расти. В результате мы увидели рост чистой прибыли на 36% почти - до 14 млрд руб. Более того, компания снизила чистый долг и он стал отрицательным. На фоне роста процентных ставок, у компании не увеличатся финансовые расходы. Таким образом, "Ленэнерго" уже заработала дивиденды в размере 15 руб. на "префы". При сохранении положительной динамики компания может по итогам года выплатить более 25 руб. по привилегированным акциям. То есть потенциальная дивидендная доходность составит 11,21%", - указывают эксперты в комментарии.

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