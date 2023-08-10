Ралли нефтяных цен носит временный характер - "Финам"

Ралли нефтяных цен носит временный характер, котировки нефти марки Brent пока вряд ли смогут подняться выше уровня в $89 за баррель, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Нефтяные цены в четверг утром приблизились к уровню $88 за баррель. После роста на 2,06% неделей ранее на текущей неделе подъем котировок нефти марки Brent составляет еще 2,4%. Идет седьмая неделя непрерывного и сильного роста стоимости нефти на фоне сокращения ее предложения в мире. Сочетание обязательств ОПЕК+ по сокращению добычи, существенного сокращения запасов сырой нефти и оптимизма в отношении возможности мягкой посадки мировой экономики, сейчас являются основными движущими силами ценового ралли в нефти", - отмечает эксперт в обзоре.

"Напомним, что ранее Саудовская Аравия (крупнейший экспортер нефти в мире) продлила добровольное сокращение добычи на 1 млн барр./сутки по сентябрь включительно, в то время как Россия в сентябре сократит экспорт нефти на 300 тыс. барр./сутки. По сути, это сокращение предложения связано с опасениями, связанными со спросом на нефть. Цены на нефть это восстановило, но вероятность того, что США вступят в рецессию, возрастает по мере приближения к концу 2023 года. Появляются явные признаки замедления глобального экономического роста, следовательно, продолжающееся ралли цен на нефть, видимо, носит временный характер, - пишет Потавин. - По нашему мнению, уже осенью ведущие мировые нефтедобытчики могут начать процесс восстановления своих объемов добычи. Затягивать с этим процессом не стоит, поскольку параллельно с ростом цен на нефть будут расти и объемы добычи от стран, не входящих в нефтяной картель ОПЕК, таких как США, Канада, Бразилия, Мексика, Гайана. То есть повышение производства в этих странах будет замещать выпадающие объемы нефти от стран ОПЕК. Что касается действий России, то расчеты Reuters основанные на данных о переработке нефти показывают, что Россия значительно увеличит отгрузку нефти в сентябре, что положит конец сокращению ее экспорта".

"Фактор дефицита нефти на рынке продолжает двигать вверх цены на нефть. Поскольку на этой неделе был взят рубеж сопротивления на $86,5/барр., то следующей целью роста цены нефти марки Brent будет район $89/барр. Однако уже накопилась перекупленность, которая, видимо, не даст ценам пройти выше этого рубежа. По мере роста стоимости нефти вероятность коррекции также растет", - заключает эксперт "Финама".

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