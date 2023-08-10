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10 августа 2023 года 09:10

Brent торгуется около $87,5 за баррель

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы стран АТР не показывают единой в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости и ждали данных об инфляции в США за июль.

Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года.

Тем временем темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI Core), как ожидается, замедлились до 4,7% с 4,8%.

Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.

Тем временем старший стратег StoneX Кэтрин Руни Вера не думает, что сегодняшний отчет станет серьезным катализатором для рынка.

"Рынок прежде всего следит за тем, сумеет ли Федрезерв достичь так называемой "мягкой посадки", то есть обеспечить замедление экономики в том, что касается инфляционного давления, к целевым 2%, при этом не вызвав сокращение экономики", - сказала она.

Цена бумаг Twilio Inc. (SPB: TWLO) увеличилась на 2,2% после того, как разработчик облачных платформ и сервисов сообщил о росте выручки на 10% в прошлом квартале и улучшил годовой прогноз операционной прибыли.

Капитализация Wendy''s Co. понизилась на 2%. Сеть ресторанов быстрого питания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли за минувший квартал, однако её выручка недотянула до прогнозов рынка.

Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) в первом квартале 2024 финансового года увеличил чистый убыток вдвое и ухудшил годовой прогноз, из-за чего котировки бумаг компании опустились на 0,5%. Однако падение сдержала новость о том, что компания в ближайшее время выпустит продолжение самой успешной видеоигры Grand Theft Auto.

Капитализация разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox (SPB: RBLX) упала на 22%, поскольку во втором квартале компания зафиксировала чистый убыток в $283 млн - в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Акции Lyft Inc. (SPB: LYFT) подешевели на 10%, хотя американский сервис заказа такси сократил чистый убыток во втором квартале 2023 года более чем в три раза, увеличив выручку на 3%.

Стоимость бумаг Rivian (SPB: RIVN) снизилась также на 10% несмотря на то, что производитель электромобилей во втором квартале сократил чистый убыток на 30%, а также улучшил прогноз производства на 2023 год.

Акции WeWork Inc. рухнули на 39%. Руководство коворкинговой компании заявило о наличии серьезных рисков закрытия бизнеса на фоне убытков и значительных расходов.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 0,54% и составил 35123,36 пункта. Лидерами падения в индексе выступили акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 2,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,7% - до 4467,71 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,17% и составил 13722,02 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,8% благодаря позитивным корпоративным новостям.

Стоимость акций Inpex Corp. взлетела почти на 17%. Японская нефтекомпания улучшила прогнозы прибыли и выручки на текущий год, отметив, в частности, позитивное влияние ослабления иены на ее результаты. Inpex также объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму до 100 млрд иен ($695,8 млн).

Бумаги Honda Motor Co. подорожали на 6%. Согласно отчету компании за прошедший квартал, опубликованному накануне после закрытия рынка в Токио, чистая прибыль автопроизводителя в первом финквартале выросла в 2,4 раза. Honda подтвердила прогноз прибыли и выручки на весь фингод.

В то же время акции Sony Corp. теряют в цене 3,4%. В среду компания сообщила, что ее чистая прибыль в первом финквартале упала на 17%. Результат, однако, превзошел прогнозы рынка.

Статданные, обнародованные в четверг, показали продолжающееся замедление темпов роста цен производителей в Японии. В июле они выросли на 3,6% в годовом выражении - минимально с марта 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление темпов повышения цен производителей до 3,5% с июньских 4,3%.

Котировки акций технологических компаний в Китае и Гонконге опускаются на новости о подписании президентом США Джо Байденом указа, вводящего новые ограничения на поставки технологий в КНР.

Ограничения касаются инвестиций в сферы, "связанные с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности", включая полупроводники и микроэлектронику, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением на торгах в четверг, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%.

В числе лидеров снижения среди IT-компаний в материковом Китае - акции Zhongji Innolight (-2,4%), Foxconn Industrial (-5,2%), iFLYTEK (-1,5%) и Talkweb Information (-5,2%).

В то же время бумаги энергетических компаний дорожают: стоимость акций Petrochina увеличилась на 1,4%, Shandong Xinchao - на 2,7%, Guanghui Energy - на 4%.

В Гонконге резко дешевеют акции Techtronic Industries (-19,7%), Longfor Group (-3,5%), а также Lenovo (-5,2%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,3% в ходе торгов в четверг, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,1%.

Цены на нефть стабильны в четверг после уверенного подъема накануне, в результате которого стоимость WTI достигла максимума за девять месяцев.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи Саудовской Аравией и Россией.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в четверг составляет $87,51 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,38 (1,6%) до $87,55 за баррель, максимума с 23 января.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,02 (0,02%), до $84,38 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,48 (1,8%), до $84,4 за баррель, что является самым высоким значением с ноября прошлого года.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

Эксперты ожидали роста по нефти на 2,3 млн баррелей, уменьшения по бензину на 200 тыс. баррелей и повышения по дистиллятам на 386 тыс. баррелей.

Загруженность американских НПЗ на прошлой неделе составила 94%, с начала текущего квартала этот показатель был 93,6% по сравнению с 92,8% в июле-сентябре прошлого года.

"Нефтяной рынок продолжит идти вверх, пока нет серьезных опасений в отношении перспектив спроса, - отмечает аналитик City Index Фавад Разакзада, слова которого приводит Market Watch. - Цена WTI может подняться до $85 за баррель".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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