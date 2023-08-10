Рынок акций РФ утром поднялся к 3125п по индексу МосБиржи, лидируют расписки VK и Ozon

Москва. 10 августа. Рынок акций РФ утром в четверг сохранил восходящий импульс на фоне подорожавшей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс МосБиржи поднялся к 3125 пунктам, в лидерах роста выступили расписки VK и Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3124,81 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1015,24 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар просел до 96,95 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали расписки VK (+3,8%, до 759,2 рубля), Ozon (+2,5%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Расписки VK выросли на фоне вышедшего отчета за полугодие: выручка в I полугодии по МСФО выросла на 36% (до 57,3 млрд руб.), во II квартале - на 33,5% (до 29,98 млрд руб.); показатели превысили прогнозы.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых площадках улучшились, инвесторы ожидают статданных по потребительской инфляции США за июль.

Давление на настроения в четверг оказывают планы США и Великобритании ограничить инвестиции в высокотехнологичный сектор КНР, что может стать еще одним ударом для национальной экономики. Нефть Brent продолжает обновлять максимумы с января, сопротивлением выступает $89 за баррель. Рынку по-прежнему помогают надежды на стабильный спрос со стороны крупнейших мировых потребителей нефти Китая и США, несмотря на ряд экономических сложностей. В четверг повлиять на настроения могут прогнозы ОПЕК в рамках ежемесячного отчета.

Рынок акций РФ продолжает реагировать на корпоративные истории, при этом недавние заявления ЦБ РФ могут не привести к остановке падения рубля, что делает доход в акциях еще более привлекательным. За рубежом ждут ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на мировой аппетит к риску, а также динамику сырьевых товаров и, в частности, золота, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов прогнозирует, что индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. "Продолжаем отдавать предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут вновь оказаться бумаги "Газпрома", интересно также смотрятся акции "Роснефти", - считает он.

Сбербанк (MOEX: SBER) накануне опубликовал очередную сильную отчетность. По-прежнему ожидается, что прибыль Сбербанка по итогам 2023 года составит порядка 1,4 трлн руб. Исходя из этого, потенциальные дивидендные выплаты могут составить 31 руб. на акцию, полагает Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, подорожавшие нефть и газ должны поддержать рынок акций РФ.

Цены на газ взлетели почти на 30%, до $450 за 1 тыс. кубометров. Пока этот рост можно оценить как спекулятивный, вызванный жаркой погодой в Европе и забастовкой газовиков в Австралии. На росте цен на газ лучше рынка могут выглядеть акции "НОВАТЭКа" чем "Газпрома", считает эксперт.

Нефть растет, несмотря на рост запасов в США, цена Brent подбирается к сопротивлению $88 за баррель. Если этот уровень будет пройден, нефть отправится на штурм отметки $90 за баррель. Поэтому лучше рынка в четверг будут торговаться акции нефтянки, прогнозирует Антонов.

Банк России накануне объявил, что до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. "Новость позитивна, но ее не хватит для начала укрепления рубля. Ждем увеличения поступления нефтяной выручки и снижения спроса на доллар и юань со стороны импортеров", - полагает эксперт.

В США в среду индексы акций снизились на 0,5-1,1% на корпоративных новостях и в ожидании выходящих в четверг статданных об инфляции в США за июль.

Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг в 15:30 МСК. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI Core), как ожидается, замедлились до 4,7% с 4,8%.

Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE топчется на месте, DAX и CAC40 выросли на 0,6-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,5%).

Статданные, обнародованные в четверг, показали продолжающееся замедление темпов роста цен производителей в Японии. В июле они выросли на 3,6% в годовом выражении - минимально с марта 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление темпов повышения цен производителей до 3,5% с июньских 4,3%.

Давление на акции технологических компаний в Китае и Гонконге оказала новость о подписании президентом США Джо Байденом указа, вводящего новые ограничения на поставки технологий в КНР. Ограничения касаются инвестиций в сферы, "связанные с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности", включая полупроводники и микроэлектронику, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

На нефтяном рынке цены утром в четверг сохраняют попытки роста, стоимость WTI достигла максимума за 9 месяцев.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $87,65 за баррель (+0,1% и +1,6% в среду), сентябрьская цена WTI - $84,46 за баррель (+0,1% и +1,8% накануне).

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи в Саудовской Аравии и России.

Загруженность американских НПЗ на прошлой неделе составила 94%, с начала текущего квартала этот показатель был 93,6% по сравнению с 92,8% в июле-сентябре прошлого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "диод" (MOEX: DIOD) (+23,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+20,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+18,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+13,3% и +9,5% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+8,5%).

Упали акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-28,6%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-27,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-26,2% и -26,3% "префы").

Просели акции "Распадской" (-2,5%) после известий, что совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года из-за сокращения чистой прибыли вдвое. ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) сократила в первом полугодии 2023 года чистую прибыль по МСФО до $314 млн по сравнению с $662 млн годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,46 млрд рублей (из них 2,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 1,59 млрд рублей на бумаги Сбербанка).