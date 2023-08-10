"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Dr. Reddy''s Laboratories с прогнозной стоимостью 6603 индийские рупии (INR) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции индийской фармацевтической компании Dr. Reddy''s Laboratories за период с начала 2023 года обогатили инвесторов на 34%, в полной мере оправдали наши инвестиционные ожидания и значительно обогнали индийский фондовый рынок. В пользу укрепления эмитента сыграли положительные результаты инспекций FDA на производственных базах компании, а также серьезным козырем компании является дженерик противоракового блокбастера Revlimid, открывший новые горизонты наращивания выручки и прибыли", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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