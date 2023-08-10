Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг VK

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг VK, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Результаты VK за 1П23 по МСФО показывают, что давление на рентабельность оказалось даже более сильным, чем мы ожидали. Это может привести к росту волатильности котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе. Триггером в ближайшее время могут стать новости относительно редомициляции компании в РФ", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.