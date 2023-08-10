ЦБР может снова поднять ставку на 100 б.п. в сентябре 2023г - БКС Экспресс

ЦБ РФ может снова поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5% годовых, по итогам заседания 15 сентября 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"По оценкам Банка России, в июне- июле денежно-кредитные условия в целом смягчились. И это в ситуации, когда регулятор должен проводить ужесточение денежно-кредитной политики в интересах возврата инфляции в 2024 году к цели в 4%. На смягчение условий, в частности, указывает сохранение высокой кредитной активности, несмотря на рост номинальных процентных ставок. Вкупе с ослаблением курса и выросшими инфляционными рисками практически не остается шансов, что ЦБ не поднимет ключевую ставку на следующем заседании 15 сентября. И это увеличение может быть вновь на уровне +100 б.п., то есть до 9,5% годовых", - пишет аналитик в комментарии.

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