Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут результаты VK и "Распадской", инфляция в США, отчет ОПЕК:

- Отчетность VK за 2К23 и 1П23 по МСФО;

- Финансовые результаты "Распадской" за 2К23;

- Экономический бюллетень ЕЦБ;

- Индекс потребительских цен в США за июль;

- Недельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США за июль;

- Данные по балансу ФРС США;

- Ежемесячный отчет ОПЕК.

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