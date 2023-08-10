ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 320 руб. на горизонте года

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии главного аналитика Дмитрия Монастыршина.

"Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за семь месяцев 2023 года. Рост портфелей эмитента ускорился с началом цикла повышения ключевой ставки: +2,7% м/м по юрлицам против +1,4% в июне (без учета валютной переоценки) и +2,8% м/м по физлицам против +2,6% в июне (без учета секьюритизации). Чистый процентный доход вырос на 39% г/г за счет роста бизнеса и низкой базой прошлого год. Чистый комиссионный доход: +21% г/г, показатель остается на высоком уровне. CIR (отношение операционных расходов к доходам) составил 22% за 7М23, что заметно ниже показателя за 7М22 (33%). Показатель COR (стоимость рисков) начал расти с II квартала и на конец июля достиг 1,4% против 1,3% за полугодие. Пока наблюдаемый рост резервирования выглядит некритично для динамики прибыли. Банк ожидает, что чистая прибыль в 2023 году превысит докризисный уровень в 1,2 трлн рублей, - указывает эксперт. - По-прежнему ждем достижение уровня в 1,4 трлн рублей и сохраняем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие двенадцать месяцев на уровне 320 рублей (потенциал - 21% от текущей цены в 265 рублей, ожидаемая дивидендная доходность составляет около 12%), рекомендация - "покупать".

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