Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3160п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Продолжаем отдавать предпочтение акциям нефтегазовых компаний. "Лучше рынка" могут вновь оказаться бумаги "Газпрома", интересно также смотрятся акции "Роснефти", - отмечает эксперт в комментарии.

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