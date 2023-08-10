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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3160п в четверг - ПСБ
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10 августа 2023 года 09:56
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3160п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Продолжаем отдавать предпочтение акциям нефтегазовых компаний. "Лучше рынка" могут вновь оказаться бумаги "Газпрома", интересно также смотрятся акции "Роснефти", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах, скорее всего, вновь уйдет ниже $400 за тысячу кубометров в ближайшее время, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Полагаю, что скачок цен в среду носил во многом спекулятивный характер, так как на данный период времени запасы... читать дальше
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.10 августа 2023 года 09:19
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.10 августа 2023 года 09:00
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