Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 10 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, в том числе продолжающегося обесценения рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали корпоративные новости и ждали данных об инфляции в США за июль. Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года. Тем временем темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI Core), как ожидается, замедлились до 4,7% с 4,8%.

Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в четверг. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,84% благодаря позитивным корпоративным новостям. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением на торгах в четверг, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается на 0,3% в ходе торгов в четверг, в то время как австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают в четверг утром после уверенного подъема накануне, в результате которого стоимость WTI достигла максимума за девять месяцев. Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий. Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи в Саудовской Аравии и РФ.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $87,83 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 1,6% - до $87,55 за баррель, максимума с 23 января. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подросла к этому времени на 0,33%, до $84,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,8%, до $84,4 за баррель, что является самым высоким значением с ноября прошлого года.

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Эксперты ожидали роста по нефти на 2,3 млн баррелей, уменьшения по бензину на 200 тыс. баррелей и повышения по дистиллятам на 386 тыс. баррелей. Загруженность американских НПЗ на прошлой неделе составила 94%, с начала текущего квартала этот показатель был 93,6% по сравнению с 92,8% в июле-сентябре прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 августа снизилась всего в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,961 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,667 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,12% и составил 109,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 870,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-1,1%), "АФК Система-1Р-09" (-0,82%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,63%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,22%), "Роснефть-001Р-04" (+0,08%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГТЛК завершила размещение трех выпусков облигаций серий 004Р-01, 003Р-01 и 003Р-02 по закрытой подписке в пользу Минфина. Объем выпуска 004Р-01 составил 12,766 млрд рублей, серии 003Р-01 - 9,432 млрд рублей, серии 003Р-02 - 6 млрд 622,214 млн рублей. Срок обращения выпуска 004Р-01 - 15,9 лет, 003Р-01 - 19,8 лет, 003Р-02 - 16,7 лет. По всем займам предусмотрена амортизация.

ООО "Неолизинг" завершило размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке. Компания установила ставки 1-36-го ежемесячных купонов на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 34 купонов и 44% от номинала - в дату окончания 36 купонного периода.