Цена газа спот на TTF, скорее всего, уйдет ниже $400 за тыс. куб. м в ближайшее время - Freedom Finance Global

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах, скорее всего, вновь уйдет ниже $400 за тысячу кубометров в ближайшее время, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Полагаю, что скачок цен в среду носил во многом спекулятивный характер, так как на данный период времени запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) составляют 87,4%, на 14% превышая среднее пятилетнее значение (по данным Gas Infrastructure Europe). При этом генерация электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) увеличилась, в некоторых европейских странах ее доля достигла 20-25% от общего потребления. Благодаря этому расход газа в ЕС в июле оказался примерно на 20% меньше, чем за тот же период 2021 и 2022 гг., а в Германии сократился на 24%. Кроме того, европейцы продолжают экономить энергоресурсы, что в прошлом году позволило сократить их потребление на 10%, и тенденция продолжается в 2023 году, - указывает эксперт в обзоре. - Все эти факторы в совокупности с совместными закупками газа европейскими странами продолжат оказывать давление на цену газа. Таким образом фундаментального обоснования у текущего скачка газовых котировок нет, а значит, в ближайшее время, возможно, уже до конца недели, они вновь уйдут ниже $400 за тыс. куб. м".

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