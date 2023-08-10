Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на рост до 3300п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на подъем до уровня 3300 пунктов с учетом поддержки со стороны сырьевых рынков, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи большую часть времени в среду консолидировался вокруг отметки 3100 пунктов, объемы торгов сократились и составили привычные для последних недель 60 млрд руб. Недавний всплеск оборотов был связан с фиксацией прибыли, но сейчас мы видим нормализацию ситуации как по оборотам, так и по динамике индекса. Можно предположить, что в ближайшее время рынок временно перейдет в фазу боковой консолидации. Например, при спокойном внешнем фоне котировки могут колебаться в пределах коридора с нижней границей около 2965-3020 пунктов и верхней на 3150-3200 пунктах. В случае преодоления уровня 3200 пунктов далее цели сместятся сразу на 3300 пунктов. И такой сценарий вполне вероятен, учитывая поддержку со стороны сырьевых рынков", - пишет аналитик в комментарии.

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