"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Jacobs Solutions

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании в сфере консалтинга, технических и строительных услуг Jacobs Solutions, сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость указанных бумаг, по мнению экспертов, находится на уровне $150 за штуку.

"На бизнесе сказываются макроэкономические факторы и снижение активности на важных конечных рынках, например, в добывающей отрасли. Однако мы отмечаем прогресс в многолетней трансформации компании и позитивно оцениваем хороший баланс, текущие стоимостные параметры и стимулируемый M&A рост. В финансовом 3К23 выручка компании увеличилась до $4,19 млрд против $3,63 млрд и консенсуса в $4,07 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) снизилась до $1,82 с $1,86 годом ранее и соответствовала консенсусу. С учетом давления на рентабельность мы снижаем нашу оценку EPS на 2023 год с $7,5 до $7,45. Подтверждаем прогноз EPS на 2024 год на уровне $8,7", -указывают аналитики инвесткомпании.

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