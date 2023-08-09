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09 августа 2023 года 19:46

Рубль в среду отыграл почти все дневные потери к доллару и евро на решении ЦБ РФ временно отказаться от покупки валюты

Москва. 9 августа. Доллар США, евро и китайский юань растеряли значительную часть дневного роста и лишь слегка повысились на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль отыграл значительную часть потерь к бивалютной корзине на фоне решения Банка России приостановить до конца года покупку валюты в рамках зеркалирования операций Минфина РФ, осуществляемых в целях реализации бюджетного правила.

Курс доллара США составил 97,2 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 98 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 106,64 руб./EUR1, подорожав на 17,75 копейки. Ранее евро поднимался выше 107 руб. также впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,49 копейки - до 101,45 руб. Курс китайского юаня вырос на 1,3 копейки - до 13,43 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть потерь и лишь слегка понизился в основных валютных парах по итогам среды. Позитивное влияние на его динамику оказало решение Банка России оказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение будет действовать с 10 августа и до конца 2023 года. "Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", - говорится в сообщении ЦБ.

Решение о возобновлении Банком России операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Отложенные покупки валюты могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

При этом ЦБ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года. Их объем составляет 2,3 млрд рублей в день.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 6,6 раза - до $25,2 млрд по сравнению со $165,4 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2023 года сократилось в 3,2 раза - до $64,4 млрд по сравнению с $204,0 млрд за аналогичный период 2022 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе-июле 2023 года было вызвано уменьшением стоимости экспорта в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем продолжилось восстановление стоимостных объемов импорта товаров, величина которых в январе-июле 2023 года превысила показатель сопоставимого периода 2022 года, в том числе с учетом уточненных данных за второй квартал 2023 года.

В июле 2023 года профицит текущего счета, по оценке ЦБ РФ, составил $1,8 млрд (после профицита $1,2 млрд в июне - эта оценка теперь уточнена вместо опубликованной в начале июля предварительной оценки о дефиците $1,4 млрд) против профицита $17,8 млрд в июле 2022 года (снижение почти в 10 раз), профицит торгового баланса - $7,3 млрд (в июне - $6,4 млрд) против $24,2 млрд в июле прошлого года (снижение в 3,3 раза).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, обновленному в конце июля, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $26 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $97 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $30 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $47 млрд.

По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть недостаточно, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых сейчас не видно.

В интервью "Известиям" он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года составляет 8,5%, то есть это предусматривает возможность неизменности ставки. Однако, по его словам, для того, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, "должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются".

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта понизилась к доллару и евро, причем курс доллара в моменте превышал 98 рублей, в очередной раз обновив максимум с марта прошлого года, курс евро также обновил максимум с прошлой весны, поднявшись выше 107 рублей. "Удорожание нефти и снижение дисконта Urals к Brent пока не помогает российской валюте восстановить позиции. Такая ситуация может быть связана с запланированным сокращением физических объемов поставок, что нивелирует эффект от роста цен на сырье. В свою очередь, эффект от повышения ключевой ставки в июле, а также ожидания ее вероятного повышения в сентябре в текущих условиях, когда движение капитала ограничено, также могут не оказывать должной поддержки российской валюте. Тем не менее, поддержать рубль может сегодняшнее решение регулятора с 10 августа не осуществлять покупки валюты в рамках зеркалирования операций Минфина, а перенести эти покупки на будущее, когда волатильность на рынках снизится", - говорит Беспалов.

"Минфин сегодня смог привлечь средства только в рамках одного выпуска ОФЗ-ПК с погашением в 2035 году - в рамках размещения флоатера ведомство разместило бумаг на 94,3 млрд руб. по номиналу, второй аукцион, где рынку предлагался выпуск ОФЗ-ПД, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Если говорить о зарубежных событиях, то в четверг должна быть опубликована статистика по инфляции в США за июль. Динамика инфляции в июле и августе во многом определит, как будет действовать ФРС на заседании в сентябре", - полагает аналитик.

"На текущий момент можно говорить о том, что действия Минфина и ЦБ не дают видимых результатов. Инвесторам сложно противостоять фактам, когда предложения валюты слишком мало, чтобы нивелировать уверенный спрос на нее. Дисбаланс в этом вопросе является ключевым фактором давления на позиции рубля", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Рост цен на нефть немного ускорился вечером в среду на данных о запасах топлива в США. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,72% - до $86,77 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,78% - до $83,53 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 386 тыс. баррелей.

Тем временем в среду стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении. Это первое снижение более чем за два года - с февраля 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, отмечает Trading Economics.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 августа на 1,3244 рубля, до 97,3999 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4545 рубля, до 106,8897 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 1,2531 рубля по отношению ко вторнику и составил 97,4124 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,2077 рубля и составил 97,45 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 416,546 млн, из которых $298,279 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 118,267 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,4635 рубля, до 106,9264 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 1,4097 рубля, до 106,9826 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR425,702 млн, из которых EUR86,3 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR339,402 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 августа поднялась на 27 базисных пунктов - до 8,48% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в среду на 4 базисных пункта - до 8,09% годовых, на 3 и 6 месяцев увеличились относительно вторника на 1 базисный пункт, до 7,6% и 7,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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