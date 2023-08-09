09 августа 2023 года 19:01
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 9 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,84% от номинала (доходность - 9,55% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 19 базисных пунктов - до 67,82% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал всего на 2 базисных пункта - до 40,53% от номинала (его доходность не изменилась и составила 13,28% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 55,83% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 27,84% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 52,17% от номинала (доходность не изменилась и составила 23,01% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 46,11% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта, составив 21,05% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 39 базисных пунктов - до 92,28% от номинала (его доходность выросла на 690 базисных пунктов и составила 86,06% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 22 базисных пункта, составив 66,57% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренно позитивную динамику в ожидании публикации в США данных об инфляции за июль.
Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года. Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.
Тем временем в среду стало известно, что потребцены в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении. Снижение зафиксировано впервые с февраля 2021 года. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении. "Китай сталкивается со снижением цен на товары как в магазинах, так и у производителей. Это свидетельствует о существенном замедлении роста китайской экономики, которая страдает от высокой долговой нагрузки", - отметил Стив Клейтон из Hargreaves Lansdown.
Опубликовано: /Финмаркет/
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