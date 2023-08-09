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09 августа 2023 года 19:00
Торговый диапазон для рубля на ближайшие полгода составляет 95-100 руб./$1 - ПСБ
Торговый диапазон для рубля на ближайшие полгода составляет 95-100 руб./$1, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Доллар в моменте торговался выше 98 руб./$1, но внезапно ушел ниже 97,5 руб./$1. Курс рубля поддержало объявление Банк России о том, что до конца 2023 года он не будет покупать иностранную валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. При этом ЦБ сохраняет планы по продаже иностранной валюты на рынке (2,3 млрд. руб. в день), компенсируя инвестиции Правительства из ФНБ. Хотя озвученные меры не столь существенны, они указывают на обеспокоенность регулятора курсовой динамикой. Это значит, что при дальнейшем ослаблении рубля мы можем увидеть новые меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом ситуация вряд ли изменится кардинально. Наш прогноз на ближайшие полгода 95-100 руб./$1", - пишет аналитик банка Денис Попов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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