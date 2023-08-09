"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Quanta Services до $202

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций Quanta Services с $202 до $234 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем кратко- и долгосрочные перспективы компании, на конец 2К23 объем незавершенных заказов достиг рекордных $27,2 млрд, - отмечают эксперты. - Quanta выиграет за счет ускоренного роста инвестпрограмм в электроэнергетике и сегменте природного газа, а также расширения сетей 5G и ШПД в сельских местностях. Ей на руку рост расходов на проекты возобновляемой энергетики, станций подзарядки электромобилей, помощи энергокомпаниям в преодолении экстремальных погодных условий. Quanta растет и за счет покупки активов. Мы повышаем оценку прибыли на 2023 год до $7,56 с $7,54".

Quanta поставляет инфраструктурные решения для электроэнергетики, нефтегаза, телекоммуникационной отрасли, а также в сегменте возобновляемой энергии.

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