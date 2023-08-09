"БКС МИ" повысил целевую цену акций Shopify до $80

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций канадской платформы онлайн-торговли Shopify Inc. до $80 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендацию при этом эксперты сохраняют на уровне "покупать".

"Солидная база бизнесов, выстроенная в пандемию, позволила Shopify добиться устойчивого роста, - пишут аналитики. - В июне 2023 года Shopify завершила продажу логистического бизнеса. В попытке усовершенствования сервиса для торговых компаний на заре эры искусственного интеллекта Shopify выпустила обновления Shopify Magic и Sidekick. Замедление онлайн-продаж после пандемии сказывалось на Shopify в течение всего 2022 года: ритейл в 2023 году находится в поисках устойчивой модели. Мировая инфляция оказала давление на дискреционные расходы и создала проблемы для торговых компаний. На фоне краткосрочных сложностей Shopify с середины 2022 года сократила штат почти на 30%".

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