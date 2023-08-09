"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 3150 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целью 3150 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,8%, стоп-приказ: 2500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2023 года, предположительно, 23 августа. Аналитики ожидают повышенный спрос на бумагу от инвесторов в преддверии публикации хороших финансовых показателей, а также при появлении информации о скорой возможной редомициляции эмитента.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95", - указывают в "Финаме".

Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза.

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