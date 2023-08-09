"Префы" Ленэнерго остаются привлекательными для долгосрочного инвестирования - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" остаются привлекательными для долгосрочного инвестирования, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции".

"Ленэнерго" опубликовала финансовую отчетность за шесть месяцев 2023 года по РСБУ. Компания нарастила выручку и чистую прибыль, несмотря на незначительное снижение отпуска энергии. В четвертом квартале 2022 года руководство "Россети Ленэнерго" списало около 10 млрд рублей активов, что снизило чистую прибыль и, соответственно, итоговые дивиденды прошлого года. В случае отсутствия похожего сценария в 2023 году, вероятно, акционеры могут рассчитывать на 26 рублей дивидендов на привилегированную акцию по итогам года. Дивидендная доходность к текущей цене может составить 11,7%", - пишут аналитики.

Несмотря на значительный рост акций за последние полгода, привилегированные ценные бумаги "Ленэнерго", на взгляд экспертов, все еще остаются привлекательными для долгосрочного инвестирования.

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