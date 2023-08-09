Рубль в среду продолжает снижение к основным валютам, обновил минимумы с весны 2022г в парах с ними

Москва. 9 августа. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в среду, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях уменьшения экспортных доходов и снижения предложения валюты.

Курс доллара США составил 97,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 57 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 107,2 руб./EUR1, подорожав на 74 копейки. Евро поднялся выше 107 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 64,65 копейки - до 101,96 руб. Курс китайского юаня вырос на 9,7 копейки - до 13,52 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в ходе дневных торгов среды рубль продолжает активно дешеветь в основных валютных парах на фоне уменьшения предложения валюты, обусловленного, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса. Экспортные доходы снижаются, в первую очередь, из-за санкций и введения "потолка" цен на нефть, расходы на импорт, напротив, растут.

По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть недостаточно, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых сейчас не видно.

В интервью "Известиям" он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года составляет 8,5%, то есть это предусматривает возможность неизменности ставки. Однако, по его словам, для того, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, "должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются".

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

"Инвесторы переживают еще одну волну ослабления рубля. В данном случае технические факторы не работают, отдельный вес имеют фундаментальные аспекты. Они остаются без изменений: недостаток предложения валюты на площадке при прежнем активном спросе вынуждает рубль падать", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Значительных перемен в динамике рубля пока ожидать не стоит. Фундаментально ситуация для национальной валюты не изменилась. Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения рубля будут замедляться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"Во вторник рубль вернулся к ослаблению, чему в моменте могло способствовать укрепление доллара на глобальном рынке. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится выше 97 руб./$1. Волатильность на валютном рынке пока остается высокой, и курс пары "доллар-рубль" в ближайшее время может достичь 98 руб./$1. В дальнейшем на фоне восстановления экспортных поступлений потенциал к укреплению у рубля остается", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Давление на позиции рубля продолжает оказывать ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как из-за проблем с репатриацией средств, так и сокращения экспортных поставок при устойчивом спросе среди импортеров. Так, например, торговый баланс России с Китаем стал отрицательным. Мы не исключаем, что доллар инерционно попытается пойти выше. В то же время отмечаем заметную техническую перегретость американской валюты, поэтому потенциал ее роста считаем по-прежнему ограниченным. Целевым диапазоном колебания для доллара на ближайшую перспективу видим диапазон 95-100 рублей", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в среду в ожидании данных о запасах в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,8% - до $86,85 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,93% - до $83,69 за баррель.

Во вторник Brent выросла в цене на 1%, WTI - на 1,2%.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю выросли на 4,07 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в 17:30 МСК в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на повышение запасов нефти на 567 тыс. баррелей.

Тем временем Минэнерго США во вторник повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51.

Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.

По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.