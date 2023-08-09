БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 660 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 660 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 9 месяцев. Цена входа: 550 руб., потенциальная доходность: до 20%, сообщается в материале аналитика Валерия Емельянова.

"Инвесторы любят эту бумагу за высокие и стабильные дивиденды, - отмечает эксперт. - Компания держится в стороне от геополитики, что позволяет меньше страдать от санкций. У нее мощная ресурсная база в родном регионе, сильный фокус на внутреннем рынке и удачное расположение (близость к трубопроводам). Это отражается на динамике акций: "Татнефть" последние 1,5 года растет лучше, чем нефтяной сектор в целом. До 2022 года бумаги также держались в топе по доходности, обгоняя и российские, и зарубежные компании-аналоги. Все 1,5 года "Татнефть" не прекращала публиковать отчеты по МСФО, которые показывают: у нее растет прибыль на акцию и чистый денежный поток, а рентабельность и маржа (более 30% по EBITDA) - самые высокие в отрасли".

Последние месяцы привилегированные акции растут лучше, чем обыкновенные и периодически становятся дороже, но спред в пользу вторых сейчас вернулся, указывает Емельянов. Основное различие между ними: "префы" менее ликвидны." Итого, на крупные суммы (миллионы рублей в обороте) лучше брать Татнефть-ао, на более умеренные оптимально Татнефть-ап. При разовой покупке на 200-300 тыс. рублей спред в стакане ставит менее 0,1%", - подчеркивает аналитик.

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