"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Biogen с целью $320

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целью $320 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,73%, стоп-приказ: $253, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Biogen покупает акции компании Reata Pharmaceuticals по цене $172,5 за бумагу. Стоимость сделки составляет примерно $7,3 млрд, ее закрытие намечено на IV квартал текущего года. Дополнительный эффект от масштаба сделки может возникнуть в долгосрочной перспективе", - отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа цена подошла к уровню среднесрочной поддержки, и в моменте есть попытки отбоя от данного уровня. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $253 риск на портфель составит 0,62%", - указывают эксперты "Финама".

Biogen Inc. - одна из ведущих биотехнологических компаний, которая специализируется на лечении неврологических и нейродегенеративных заболеваний.

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