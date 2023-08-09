"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway по итогам опубликованной 5 августа отчетности эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Бумага торгуется на уровне около 20х EPS 2023e, что выше исторического среднего уровня за 5 лет (17х) и среднего по аналогам (18x)", - указывают эксперты. - В целом мы позитивно смотрим на перспективы Berkshire Hathaway: рост котировок более чем вдвое превышает динамику S&P 500 с 1965 года (+19,8% против +9,9% соответственно). Вместе с тем доходы эмитента чувствительны к макроконъюнктуре".

Berkshire Hathaway - холдинговая компания с дочерними предприятиями в различных отраслях: страхование, железные дороги, электроэнергетика, нефть и газ, финансовые услуги, промышленность и ритейл.

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