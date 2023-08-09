"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка на фоне продолжающегося активного роста активов и высокой рентабельности капитала, которые, вероятно, будут способствовать выплате дивидендов за 2023 год в размере 38 рублей на бумагу (дивидендная доходность - 14%), сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Михаила Шлемова, Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

Эксперты также отмечают, что в настоящее время акции торгуются на 2023 P/E 3,8х и P/BV 0,9х или с 27-36% дисконтом к историческим средним.

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