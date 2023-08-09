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Главная / Мнения аналитиков / "Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка
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09 августа 2023 года 12:10
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Сбербанк представил сокращенные результаты за семь месяцев 2023 года по РСБУ. В целом пока все отлично. Стоимость риска слегка превышает прогноз. Как мы предполагаем, это связано либо с более быстрым ростом кредитов физлицам, либо с девальвацией рубля, которая может ухудшить качество заемщиков. Уже после отчета за 2К23 по МСФО мы обновили целевую цену по бумагам Сбербанка до 348 рублей за штуку. Подтверждаем рекомендацию "покупать" как для обыкновенных, так и привилегированных акций эмитента", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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