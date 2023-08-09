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09 августа 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром превысил 3100п по индексу МосБиржи за счет высокой нефти и слабого рубля, лидируют экспортеры

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ утром в среду растет за счет высокой нефти (Brent торгуется выше $86 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ослабления рубля, индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов. Лидерами роста выступают акции компаний-экспортеров.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3108,79 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1007,54 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар стоит 97,27 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,8%), OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы").

Сбербанк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле - 130,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрыла.

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи пытается снимать накопившуюся перекупленность не коррекцией, а уходом в боковик: границы диапазона колебания индикатора можно оценить в 2950-3200 пунктов.

Нефть подает позитивные сигналы. Накануне на плохих статданных о снижении месячных объемов импорта нефти Китаем котировки пытались скорректироваться вниз, но к концу дня просадка была выкуплена. Это является ярким свидетельством слабости нефтяных "медведей", считает эксперт.

Приближение пары доллар-рубль к отметке 100 руб./$1, возможно, заставит монетарные власти предпринять какие-то шаги для обуздания девальвации, а экспортеров - увеличить продажи валютной выручки, в том числе с целью размещения рублей в ОФЗ, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, закрепление индекса МосБиржи выше локального сопротивления 3090 пунктов может предвещать завершение краткосрочной нисходящей коррекции.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду слабо негативный: нефть слабо дешевеет на фоне дефляции в Китае и росте запасов в США, азиатские рынки торгуются в "минусе". Дефляция цен потребителей и производителей в Китае намекает как на слабый внутренний, так и внешний спрос. Соответственно, это негативные сигналы для бумаг российских экспортеров. Впрочем, негативная динамика рубля может перекрыть иные факторы, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду ожидается боковое движение индекса МосБиржи в диапазоне 3080-3150 пунктов. Внешний фон стабилен, пара доллар-рубль торгуется вблизи отметки 97 руб./$1, поэтому причин для сильного отката нефтегазовых компаний нет. Поддержать рынок также могут бумаги Сбербанка на фоне публикации отчетности за июль, также не исключен скачок акций ВТБ. Однако пока преждевременно говорить об окончании коррекции на рынке, риски дальнейшего снижения акций внутренних секторов сохраняются, полагает аналитик.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,4-0,8% на фоне общего сокращения аппетита к риску в связи со слабыми статданными из Китая, а также решением агентства Moody''s о пересмотре с возможностью понижения рейтингов ряда банков США.

Объем китайского экспорта в июле упал на 14,5% в годовом выражении - самыми резкими темпами с февраля 2020 года - и достиг минимальных за пять месяцев $281,76 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР. Импорт уменьшился максимально с мая 2020 года - на 12,4%, до $201,16 млрд.

Решение Moody''s поместить на пересмотр с возможностью понижения рейтинги шести крупных банков США - U.S. Bancorp (SPB: USB), State Street Corp. (SPB: STT), Bank of New York Mellon (SPB: BK), Northern Trust (SPB: NTRS), Cullen/Frost Bankers (SPB: CFR) и Truist Financial (SPB: TFC) - привело к обвалу их котировок в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка акции частично отыграли снижение.

Как отмечается в сообщении Moody''s, банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и ряда других банков по-прежнему сталкивается с рисками, которые могут негативно сказаться на ликвидности и капитале фининститутов.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,6-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Это первое снижение с февраля 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительную дефляцию - на уровне 0,4%, отмечает Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении. Снижение наблюдалось уже десятый месяц подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье. Эксперты предполагали снижение на 4,1%.

На нефтяном рынке цены возобновили подъем после коррекции на азиатской сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $86,37 за баррель (+0,2% и +1% накануне), сентябрьская цена WTI - $83,14 за баррель (+0,3% и +1,2% во вторник).

Китай в июле сократил импорт нефти до 6-месячного минимума в 10,33 млн баррелей в сутки, что на 29% ниже июньского объема.

Министерство энергетики США во вторник повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51. Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.

По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.

По мнению аналитиков, во втором полугодии средняя цена Brent составит $86 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+38,1% и +31,5% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+29,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+25,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+24,9% и +39,9% "префы").

Подешевели акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,41 млрд рублей (из них 2,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,38 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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