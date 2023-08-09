"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Wayfair

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского интернет-ритейлера мебели и товаров для дома Wayfair Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы ожидаем, что компания будет выигрывать от роста числа покупателей онлайн, и позитивно оцениваем грузоперевозки и работу логистических центров. Вместе с тем полагаем, что цена акций зависит от дальнейшего роста выручки, но показатель падает уже девять кварталов подряд. Мы не можем с уверенностью сказать, когда возобновится рост выручки, и по этой причине сохраняем рекомендацию "держать", - указывают эксперты. - 3 августа Wayfair отчиталась за 2К23. Выручка снизилась на 3,4% (до $3.2 млрд), но превысила консенсус $3,1 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $0,21 против консенсуса об убытке в $0,74. Сохраняем свою оценку убытка в 2023 году в размере $4,24 на акцию и в 2024 году - в размере $2".

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