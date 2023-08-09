Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг VK

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг VK, сообщается в обзоре аналитиков.

"На 10 августа назначена публикация финансовых результатов VK за 1П23. По нашим прогнозам, компания опять покажет хороший рост выручки во 2К23, в основном за счет успехов сегмента "Социальные сети и контентные сервисы". Выручку за квартал мы ожидаем в размере 29 млрд руб. (+30% г/г). В таком случае за полугодие выручка от реализации вырастет на 34% г/г и достигнет 56 млрд руб. По доходам отдельных сегментов в 2К23 прогнозируем следующие цифры: "Социальные сети и контентные сервисы" - 23 млрд руб. (+33% г/г), "Образовательные технологии" - 3,2 млрд руб. (+22% г/г). По нашему мнению, прибыльность останется относительно невысокой ввиду масштабных инвестиций в новые сервисы: по итогам 1П23 прогнозируем скорректированный показатель EBITDA в 6,3 млрд руб. и рентабельность по нему на уровне 11,2%, - указывают эксперты. - Компания активно осваивает новые рыночные ниши, открывающиеся в связи с уходом из России ряда мировых игроков на рынке технологий и медиа. Однако на среднесрочную перспективу основные опасения связаны с давлением на рентабельность, которое VK испытывает вследствие инвестиций".

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