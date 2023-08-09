Рубль может ослабеть до 98 руб./$1 на торгах в среду - SberCIB

Рубль может ослабеть по отношению к доллару США до уровня 98 руб./$1 на торгах в среду, обороты по паре доллар/юань снизились (активные продажи юаней экспортерами пока неустойчивы), считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $84,5-86 за баррель в среду, полагают эксперты инвестбанка.

"Доходности краткосрочных ОФЗ (сроком менее 5 лет) во вторник выросли в среднем на 10 б. п. из-за ослабления рубля, а долгосрочных бумаг - на 1-5 б.п. На аукционах в среду Минфин предложит один номинальный выпуск и один флоатер. Спрос на аукционах могут поддержать предстоящие погашения 16 августа на общую сумму 487 млрд руб. Однако более важным фактором для рынка в ближайшее время останется динамика рубля, и не исключено, что доходности продолжат расти", - отмечают в SberCIB.

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