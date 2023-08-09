Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут результаты Polymetal, макростатистика из России, данные по рынку нефти:

- Операционные результаты Polymetal за второй квартал 2023 года;

- Данные по инфляции в России за июль;

- Платежный баланс РФ за июль;

- Недельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

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