Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3080-3150п в среду - ПСБ

Вероятно боковое движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3080-3150 пунктов в течение торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Внешний фон стабилен, пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 97 руб./$1, поэтому причин для сильного отката бумаг нефтегазовых компаний нет. Поддержать рынок также могут бумаги Сбербанка на фоне публикации отчетности за июль. Куда больше это может сказаться на акциях ВТБ, которые вновь могут оказаться в лидерах роста. Однако отметим, что пока преждевременно говорить об окончании коррекции на рынке, риски дальнейшего снижения акций внутренних секторов сохраняются", - пишет эксперт в комментарии.

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