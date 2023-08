Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 9 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций упал во вторник на фоне общего сокращения "аппетита к риску" в связи со слабыми статданными из Китая, а также решением рейтингового агентства Moody''s о пересмотре с возможностью понижения рейтингов ряда банков США. Объем китайского экспорта в июле упал на 14,5% в годовом выражении - самыми резкими темпами с февраля 2020 года - и достиг минимальных за пять месяцев $281,76 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР. Импорт уменьшился максимально с мая 2020 года - на 12,4%, до $201,16 млрд.

Решение Moody''s поместить на пересмотр с возможностью понижения рейтинги шести крупных банков США - U.S. Bancorp (SPB: USB), State Street Corp. (SPB: STT), Bank of New York Mellon (SPB: BK), Northern Trust (SPB: NTRS), Cullen/Frost Bankers (SPB: CFR) и Truist Financial (SPB: TFC) - привело к обвалу их котировок в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка акции частично отыграли снижение. Как отмечается в сообщении Moody''s, банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и ряда других банков по-прежнему сталкивается с рисками, которые могут негативно сказаться на ликвидности и капитале фининститутов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении, по данным статуправления. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%. Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце упали на 4,4%. Снижение наблюдалось уже десятый месяц подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье. Эксперты предполагали снижение на 4,1%.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,53% (индикатор снижается впервые за четыре сессии). Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК увеличился на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром в среду после подъема более чем на 1% днем ранее. Китай в июле сократил импорт нефти до шестимесячного минимума в 10,33 млн баррелей в сутки, что на 29% ниже июньского объема. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $86,02 за баррель, что на 0,17% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 1% - до $86,17 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились утром на 0,19% и составили $82,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на 1,21% - до $82,92 за баррель.

Министерство энергетики США во вторник повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51. Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель. По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть. По мнению аналитиков, во втором полугодии средняя цена Brent составит $86 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 августа выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,73 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,745 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,03% и составил 109,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 870,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-09" (+0,55%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,15%) и "Транснефть-001P-08" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,64%), "Новотранс-001Р-03" (-0,42%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Фордевинд" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 17,2% годовых, купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних 6 купонных периодов: с 37-го по 41-й купоны будет выплачено по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала будет погашено в дату окончания 42-го купона. Размещение выпуска начнется 10 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

ООО "ФЭС-агро" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 14% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,75% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. Техразмещение запланировано на 10 августа. Облигации размещаются в рамках программы бондов компании на 3 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 12 июля.

ООО "Неолизинг" 9 августа начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Компания установила ставки 1-36-го ежемесячных купонов на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 34 купонов и 44% от номинала - в дату окончания 36 купонного периода.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") в конце августа планирует собрать заявки на 4-летние социальные облигации индикативного объема серии 6 с привязкой к RUONIA и поручительством ДОМ.РФ. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред не выше 150 базисных пунктов.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 15-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 августа.