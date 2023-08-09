Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 95-100 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 95-100 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Давление на позиции рубля продолжает оказывать ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как из-за проблем с репатриацией средств, так и сокращения экспортных поставок при устойчивом спросе среди импортеров. Так, например, торговый баланс России с Китаем стал отрицательным. Мы не исключаем, что доллар инерционно попытается пойти выше, в то же время отмечаем заметную техническую перегретость американской валюты, поэтому потенциал ее роста считаем по-прежнему ограниченным. Целевым диапазон колебания для доллара на ближайшую перспективу видим в 95-100 руб./$1", - указывает эксперт.

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