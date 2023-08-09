"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской нефтяной компании Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $211 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"При текущей волатильности рынка сильный баланс и положение на кривой затрат очень важны. У Chevron лучший в отрасли рост добычи, самые низкие операционные расходы и сильный баланс. Мы позитивно оцениваем солидный денежный поток и фокус на обратных выкупах и дивидендах. Компания не предоставляет прогноз прибыли, но подтвердила ожидания по инвестпрограмме на 2023 год ($15-17 млрд), соответствует пятилетнему плану. Эмитент в текущем году ожидает рост добычи в пределах 0-3%, - указывают аналитики. - Мы понижаем оценку прибыли на 2023 год с $15,58 до $14,74: показатель 2К23 оказался ниже нашего прогноза (консенсус - $13,1). Подтверждаем ожидания по средней цене нефти WTI по итогам года на уровне $92/баррель. Chevron также делает акцент на чистой энергии и недавно приобрела компанию Renewable Energy Group, производителя топлива из возобновляемых источников. Она планирует направить $600 млн на инвестиции в СП с Bunge в сегменте сырья из возобновляемых источников".

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