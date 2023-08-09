Рост цены на золото пока будет ограничен уровнем $2102/унц. - Freedom Finance Global

Рост цены на золото пока будет ограничен историческими максимумами в районе $2102 за тройскую унцию, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Народный Банк Китая в июле закупил в золотовалютные резервы страны (ЗВР) 740 тыс. унций физического золота (около 23 тонн), в результате общий объем номинированных в драгметалле ЗВР достиг $135,36 млрд (+4,18% м/м с учетом изменения мировых цен на золото на 4,14% м/м) при совокупном размере резервов $3,204 трлн (+3,2% г/г и +0,4% м/м). Общая масса физического золота в слитках в резервах китайского ЦБ составила 2137 тонн, - отмечает эксперт в обзоре. - Наращивать закупку физического золота в ЗВР некоторые центробанки начали в прошлом году на фоне прецедента с заморозкой валютных резервов России. Китайские фонды с ноября 2022 года пополнились 188 тонн золота, что во многом поддержало спрос на этот металл и способствовало росту его цены за указанный период на 19,82%, до $1960 за тройскую унцию. Эту динамику не сдержало ни повышение процентных ставок в США, ни укрепление доллара, что обычно способствует удешевлению номинированного в американской валюте золота".

Мировой спрос на физическое золото, как на защитный актив, со стороны центробанков останется высоким в связи с сохраняющейся внешнеполитической напряженностью, уверен Чернов. Всемирный совет по золоту (WGC) прогнозирует продолжение увеличения ЗВР мировых ЦБ в физическом металле, но с замедлением их темпов относительно прошлого года, когда наблюдался повышенный ажиотаж. "При этом рост стоимости драгоценного металла будет ограничен историческими максимумами в районе $2102 за тройскую унцию. В последние три года золото трижды подходило к рекордным отметкам и обновляло максимумы с последующей коррекцией. Эта ситуация может повторяться, по крайне мере до тех пор пока ФРС продолжает ужесточение денежно-кредитной политики", - полагает аналитик инвесткомпании.

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