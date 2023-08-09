Рубль после небольшой передышки с момента обвала перешел к коррекционному росту к доллару и юаню

Москва. 9 августа. Доллар США и юань начали уступать позиции на Московской бирже утром в среду, рубль укрепляется в рамках коррекции после заметной просадки в ходе предыдущих сессий.

После 15 минут торгов рубль начал постепенно укрепляться к доллару и юаню, к 25-й минуте торгов доллар опустился до 96,75 руб./$1 (-35,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). В последующие полчаса средний курс сохранялся в этих пределах с небольшими колебаниями.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,5 коп. - до 13,4 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта ожидаемо предпринимает попытки покинуть неоправданные позиции. Негативных сигналов, способных подтолкнуть нацвалюту к минусовым значениям, на рынке не наблюдается.

Кроме того, участники рынка оценивают последние сигналы Центробанка РФ. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть недостаточно.

"Денежно-кредитная политика (ДКП) направлена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте. В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А, исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение", - сообщил Заботкин в интервью "Известиям".

Он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года составляет 8,5%, то есть это предусматривает возможность неизменности ставки. "Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем", - отметил зампред ЦБ.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

Нефтяные котировки с момента начала торгов изменились незначительно. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 мск составила $86,04 за баррель, что на 0,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,78 за баррель, что на 0,17% ниже итогового значения предыдущей сессии.